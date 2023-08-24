金磚峰會　普京再為侵烏辯護　南非稱擴大成員機制有共識

俄羅斯總統普京周三（23日）以視像形式參與在南非舉行的金磚國家領導人峰會，他對成員國領袖發表演說時，藉機為俄國對烏克蘭發動戰爭辯護，並讚揚金磚五國抗衡美國在全球優勢地位。

普京重申，對烏克蘭發動戰爭，是俄羅斯面對烏國和美國敵意行動被迫採取的回應，聲稱是要「終結西方與其附庸，對頓巴斯居民發動的戰爭」，又指是西方國家想維持世界霸權，才導致這場嚴重的烏克蘭危機。

就今次峰會成果方面，內媒報道，5國領導人就金磚合作及共同關心的重大國際問題深入交換意見，達成廣泛共識。各方認為，金磚國家應該加強團結，繼續秉持開放包容、合作共贏精神，加速金磚擴員進程，推動全球治理體系變革朝着更加包容、更加公平、更加合理的方向發展。各方又認為，國際金融體系不應成為地緣政治競爭的工具，應該加快推動國際金融貨幣體系改革。

此外，南非外長潘多爾亦透露，峰會已就擴大成員的機制達成共識，已通過文件就接納新成員國方面制定指導方針、原則和程序，她暫未公布詳情，僅稱金磚國家領導人將會在峰會結束前就擴大成員作出宣布。