瓦格納集團命名來源　聯合始創人烏特金同罹難

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津乘坐的私人飛機周三（23日）墜毀，機上10人全數罹難。俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）公布機上乘客及機組人員名單，包括普里高津、瓦格納集團聯合始創人烏特金及普里高津高級助手切卡洛夫等。

烏特金早年曾是俄羅斯總參謀部情報總局特種部隊中校，一直沿用行動呼號「瓦格納」。外界指，烏特金出於對納粹德國意識形態的同情，選擇以納粹德國領袖希特拉最欣賞的作曲家瓦格納（Richard Wagner，港譯華格納）作為行動呼號。烏特金退役後於2013年首次參加僱傭兵行動，加入斯拉夫軍團前往敍利亞，為總統巴沙爾‧阿薩德一方作戰。

2013年10月，斯拉夫軍團險被敍利亞叛軍包圍，被迫返回莫斯科。軍團領袖後來因從事僱傭兵活動判監3年。烏特金回到俄羅斯立即前往烏克蘭，領導有「瓦格納集團」之稱的僱傭兵小組參與頓巴斯作戰行動。截至2023年6月，烏特金仍是瓦格納集團正式指揮官。英媒報道，普里高津兵變期間，烏特金可能曾率領瓦格納僱傭兵縱隊向莫斯科進軍。

失事私人飛機乘客及機組人員名單：

●乘客

普羅普斯汀（Sergei Propustin）

馬卡良（Evgeniy Makaryan）

托特明（Aleksandr Totmin）

切卡洛夫（Valery Chekalov）

烏特金（Dmitry Utkin）

馬圖謝夫（Nikolay Matuseev）

普里高津（Yevgeny Prigozhin）

●機組人員

機長列夫申（Aleksei Levshin）

副機長卡里莫夫（Rustam Karimov）

乘務員拉絲波波娃（Kristina Raspopova）