華公開仁愛礁驅離菲海警船畫面　美巡邏機盤旋

菲律賓周二（22日）派出兩艘運補船和兩艘海警船進入南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警局表示，基於人道主義臨時讓菲方向「坐灘」軍艦運送生活物資。中國海警局官方微博周三（23日）發文公開當日現場畫面，強調中國海警在仁愛礁海域依法對菲律賓運補船和海警船進行嚴正警告、航路管制，現場操作合理合法、專業規範。

影片中，兩艘中方海警船一前一後對菲方海警船和運補船前後包抄。中方海警船人員以中英雙語發出廣播稱：「我是中國海警21556船，中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，我方本着人道立場主義精神，只允許菲方為非法坐灘的軍艦運送物資的船進入，公務船隻不得進入，為避免誤判，立即向後遠離，否則後果自負。」之後，原本並排前行的菲律賓海警船及運補船分開，菲方海警船駛離，運補船則沿着中方管制的航路繼續航行。

內媒周三報道，菲方早前公開這次事件的影片，畫面僅顯示菲方海警船船頭面向中方海警船，又聲稱「突破了中國海警的封鎖」。這次中方公布影片顯示菲方海警船改變了航道，只剩運補船在中方船隻管理下前往補給，所以不存「突破」。這次菲方實際上派出兩艘運補船和兩艘海警船，但影片只出現一艘運補船和一艘海警船，相信另一組應該在其他方向。報道又稱，當時現場還出現美國P8A海上巡邏機和MQ9無人機低空盤旋。