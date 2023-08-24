從佔領巴赫木特到罹難　普里高津重要事件一覽

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津，以今年5月率部佔領烏東戰略重鎮巴赫木特而名噪一時，作戰期間曾批評俄羅斯國防部剋扣彈藥補給。他於年6月發動兵變以失敗告終，事後率部轉往白羅斯。當他準備轉往非洲大展拳腳之際，卻於周三（23日）遇空難身亡，以下為本年普里高津重要事件時序一覽：

2022年10月8日：瓦格納集團開始進攻巴赫木特。

2023年4月11日：瓦格納集團宣布控制巴赫木特80％以上土地。

2023年5月20日：普里高津宣布佔領巴赫木特。

2023年6月23日：普里高津指摘俄羅斯國防部襲擊瓦格納集團軍營，宣布向莫斯科發動正義長征，要求國防部長紹伊古下台。

2023年6月24日：瓦格納集團推進至莫斯科州，普京定性為武裝叛變。經白羅斯總統盧卡申科斡旋，普里高津承諾退兵並前往白羅斯，換取俄羅斯不作檢控。

2023年6月27日：盧卡申科證實普里高津抵達白羅斯。

2023年7月6日：盧卡申科稱普里高津身處聖彼得堡。

2023年7月19日：普里高津拍片歡迎僱傭兵抵達白羅斯。

2023年7月27日：普里高津在聖彼得堡會晤非洲國家官員。

2023年8月22日：普里高津發布講話影片，招募僱傭兵前往非洲。

2023年8月23日：普里高津墜機死亡。