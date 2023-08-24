韓海產部長：日核污水排海在所難免　韓不能不接受

日本福島核污水周四（24日）開始排放入海，南韓海洋水產部長官趙承煥同日指，日方決定核污水排海在所難免，作為國際社會負責任的一員，韓方不能不接受。

趙承煥出席國會農林畜產食品海洋水產委員會全會，被問及南韓政府為何贊成核污水排海，趙承煥解釋韓方從未表明贊成，核污水排海會造成水產品消費萎縮等間接損失，但不會帶來直接損失，至於謠言帶來的間接損失，韓方正在做應對準備。對於政府應要求日方補償南韓漁民損失，趙承煥表明若核污水排海直接造成損失，理應與日方磋商。他還表示，包括收購、儲備、促銷費在內，政府為支援漁民編制的預算近3,000億韓圜（約17.8億港元），明年或再增加2,000億韓圜（約11.9億港元）。

同日，南韓總理韓德洙指即日起與日本每日溝通，定期舉行視像會議，促請日本未來30年透明、負責任地公布排海資訊。他表示，最理想情況是完全避免排放核污水，但國際專家認為若日本按規定執行排海計劃，應該不會造成太大影響，民眾毋須過度憂慮。

另一邊廂，南韓一批大學生於首爾的日本大使館所在建築物8樓聚集，高叫反對核污水排海口號，並於下午1時左右試圖闖入大使館。警員拘捕16名大學生，起訴他們非法侵入和非法集會罪名。