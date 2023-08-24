普里高津談生死觀：「我們都將落地獄」

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖兼始創人普里高津，周三（23日）墜機身亡，終年62歲，結束由罪犯至俄羅斯總統普京親信，再到兵變失敗的一生。瓦格納集團關連Telegram頻道Grey Zone發布普里高津、瓦格納集團聯合始創人烏特金過往受訪片段，談及生死觀。普里高津說，「我們都將落地獄，但我們將在地獄中成為最好」。烏特金則說：「死亡不是終結，它只是其他事情的開始」。

普里高津1961出生於列寧格勒市（今聖彼得堡），他幼年喪父，10多歲開始犯罪，最初小偷小盜，但行為漸更惡劣。1981年，20歲的普里高津因搶劫和詐騙罪被判入獄12年。他於1988被赦免，兩年後獲釋，開始與母親和繼父在跳蚤市場賣熱狗。蘇聯1991年解體後，普里高津創辦許多企業，搖身一變成為餐館老闆，再成為學校、軍隊和多間國營企業的餐飲供應商，在2000年代與普京關係愈趨密切，得到「普京廚師」之稱。

2014年，普里高津參與創立僱傭兵公司瓦格納集團，在頓巴斯戰爭中支持親俄分離主義分子發動政變，其後在馬里、莫桑比克和蘇丹等非洲國家行動，遭歐盟指控侵犯人權。儘管曾多次否認，普里高津2022年終公開宣稱自己是瓦格納集團始創人。僱傭兵今年成功攻佔烏東重鎮巴赫木特後，普里高津卻開始與俄羅斯國防部不和，6月發動兵變失敗。