飛機墜毀傳言四起　有網民指普里高津或詐死

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津私人飛機墜毀，政府部門先後證實飛機乘客名單和尋回全數遺體，間接確認普里高津罹難。多間俄羅斯媒體各自引述消息來源，解釋飛機失事原因，包括炸彈爆炸、總統普京指使、防空系統誤擊，以至烏克蘭策動。也有網民認為普里高津只是詐死。

俄羅斯安全部門關連Telegram頻道VChK-OGPU報道，有證據表明私人飛機起飛前最後一刻，一盒名貴葡萄酒禮物帶上機，可能裝有炸彈。俄羅斯記者索布恰克（Ksenia Sobchak）稱，飛機失事終將被解釋為防空失誤，實際上是向精英階層發出信號。俄羅斯國家杜馬前議員波諾馬列夫（Ilya Ponomarev）認為，總統普京透過聯邦安全局謀殺普里高津，防空部隊根據國防部長紹伊古命令，以S300防空導彈擊落私人飛機。

支持俄羅斯極端民族主義者斯特列爾科夫（Igor Strelkov）的組織則認為，烏克蘭特工有動機和機會殺害普里高津，事件在烏克蘭獨立日前夕具有象徵意義。俄羅斯《莫斯科共青團員報》最初指，未能尋回飛機兩名乘客屍體；而普里高津名下另一架私人飛機之後折返莫斯科，令網民認為普里高津是在第二架飛機上，並未罹難。普里高津2019年10月曾被指在剛果民主共和國墜機身亡，俄新社其後澄清他當時身處俄羅斯。