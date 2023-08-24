俄完成處理瓦格納海外活動　普里高津成棄子

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津死於空難，分析指不論事故原因調查最終得出甚麼的結論，外界都會認為這是俄羅斯總統普京報復及懲罰瓦格納集團兵變。至於為何俄方在兵變兩個月後才「出手」，原因之一或與瓦格納集團的海外活動有關，當局需要花時間找出方法，控制在中東及非洲的僱傭兵。

德國智庫卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員斯坦諾瓦娃（Tatiana Stanovaya）表示，在普京的立場而言，空難原因不重要，更重要是它向其他潛在叛變者發出的信息，即普里高津之死應該是一個教訓。她直言普里高津兵變失敗後，普京已經認為他沒有利用價值，唯一思考的問題是應否放其一條生路，沒有即時「解決」這位叛變者，目的是讓瓦格納集團在俄羅斯順利地瓦解，在新領導層下轉往白羅斯發展。

美國智庫外交政策研究院高級研究員羅布‧李（Rob Lee）認為，一旦證實是俄羅斯安全部門策劃空難，那麼當局事前必需制定方法，處理瓦格納集團在海外的活動，特別是瓦格納集團重要兼擁有影響力的攻擊分隊指揮官。今次事件也讓俄方可以同時清除瓦格納集團多位屬於領導層的成員，至於會否對烏克蘭的反行帶來影響目前難以判斷，原因是瓦格納集團在烏克蘭的行動，需要俄羅斯國防部的重大支援。