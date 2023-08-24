俄航空公司繞制裁　經第三國購零件

英國傳媒周三（23日）報道，即使西方制裁旨在切斷獲得關鍵設備的途徑，但俄羅斯多家航空公司仍透過第三國中間人，購買多達12億美元（約93.6億港元）的西方飛機零部件。美國商務部及歐盟回應指，會致力加強對俄羅斯航空業界的出口管制。

報道引述海關數據顯示，烏拉爾航空、北風航空、西伯利亞航空及俄羅斯航空等，於去年5月至本年6月持續進口飛機零部件。供應商位於中國、土耳其、阿聯酋、摩爾多瓦、塔吉克斯坦及吉爾吉斯斯坦，以上國家均沒有加入制裁俄羅斯之列。報道指出，由於只統計直接運往俄羅斯各航空公司及附屬維修部門的貨物，不包括對其他俄羅斯企業的發貨，因此實際進口總值可能更高。

俄羅斯進口關鍵零部件包括美國航空航天企業諾斯諾普格魯曼製造的設備、座艙壓力閥、駕駛艙顯示器、起落架及濾水器。它們對保持俄羅斯541架波音、空中巴士及其他西方製造飛機的適航至關重要。俄羅斯航空智庫AvaPort負責人潘捷列夫憶述，初時大家對制裁不知如何是好，兩至三個月後發現新的供應渠道及出現大量替代品，得以降低價格及縮短交貨時間。