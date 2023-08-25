普京打破沉默談普里高津：命運複雜　才華横溢　犯了嚴重錯誤

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津周三（23日）墜機身亡，俄羅斯總統普京周四（24日）終於打破沉默，在電視講話中普里高津和其他死者的家屬致哀。他形容普里高津是個「命運複雜但才華橫溢的商人」，犯了嚴重錯誤，卻不會忘記他和其他瓦格納集團的人員在烏克蘭戰事的貢獻。

普京又指，調查人員將會調查這次墜機事件，正進行基因鑑證及技術鑑證工作，但這需要時間；而初步資料顯示，瓦格納集團的員工都在飛機上。普里高津日前發布影片招兵到非洲，普京稱普里高津在非洲會見過一些官員，周三才返抵俄羅斯。普京又向曾被人稱為其「廚師」的普里高津致敬，稱自己在上世紀90年代就認識對方，並指：「他是一個命運複雜的人，他在生活中犯了嚴重的錯誤，但也取得成果——無論是為了他自己，還是當我要求他達到共同目標的時候，比如最近幾個月。」顯然是在談及今年6月的普里高津發動兵變的事。

在談到烏克蘭戰事時，普京稱普里高津等人「為打擊新納粹政權的共同事業作出了重大貢獻」，會對此銘記，不會忘懷。