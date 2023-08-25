朝高官首談美日韓峰會　批構成反中俄包圍圈

美日韓三國峰會上周五（18日）在美國馬里蘭州大衞營舉行，聚焦中國及印太議題。北韓高官周四（24日）通過官媒朝中社發表談話，首次就美日韓峰會公開表明立場，把峰會結果定性為構成「亞洲版北約」、「反俄羅斯、反中國包圍圈」的計謀。

北韓國防相強純男重點提及美日韓峰會闡明對烏克蘭援助合作一事，並稱美國再次暴露出其欲構築一個反中俄包圍圈的詭計。他認為，美國拜登政府拉攏日韓鼓吹對烏軍援的氛圍，以此挽回其政治失敗，又稱日韓可能立即答應美方要求。他反駁朝俄軍火交易的說法，強調是主權國家在國防安全領域的常規合作；另批美方拿台灣問題干涉中國內政，為了阻止中國戰略崛起。

北韓駐華大使李龍男同日通過朝中社表示，美國的反華策動將台海的軍事政治局勢推向一觸即發的邊緣，守護該地區的和平與安全應由中國而非外部勢力負責。他又指，中國在台海進行軍演是正當的自衞軍事行動，朝方堅決支持中方根據一個中國原則，採取措施實現兩岸統一。南韓傳媒指，朝方表態凸顯與中俄的團結。

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