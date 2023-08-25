首名疑犯曝光　普里高津私人機師一度登機後失蹤

多個接近俄羅斯安全部門的Telegram頻道周四（24日）指，瓦格納集團始創人普里高津私人飛機墜毀的首名疑犯浮面，是普里高津生前的私人機師斯捷潘諾夫（Artem Stepanov），他被指在肇事飛機起飛前曾經登機，有傳他現在失蹤。

斯捷潘諾夫是普里高津的私人機師，他早年創立MNT-Aero公司，該公司是失事飛機的擁有者。調查人員相信肇事飛機起飛前，斯捷潘諾夫曾經登機，之後離開並乘飛機去了堪察加半島。斯捷潘諾夫的哥哥則指，斯捷潘諾夫上周在堪察加半島度假。斯捷潘諾夫因與普里高津關係密切，早前被美國財政部制裁，他已入稟反對美方的制裁令，聲稱自己與普里高津10年無見過面。

其中一名遇難空姐拉斯波波娃（Kristina Raspopova）在上機出發前數小時，曾在Telegram與家人對話，稱航班因不明原因延誤，似乎在修理甚麼，但不知具體情況，全部機組人員等待起飛指示。另外，有傳媒發現乘客幾乎包括瓦格納的所有高層領導，但不包括代號為「白髮」的特羅舍夫（Andrei Troshev）。早前有指，瓦格納兵變後，特羅舍夫獲俄羅斯總統普京欽點提議取代普里高津，掌管瓦格納。