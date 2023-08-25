新冠毒株BA.2.86高度變異　蔓延瑞士及南非

世界衞生組織專家周四（24日）表示，高度變異的新冠毒株BA.2.86最新蔓延到瑞士和南非。

對比今年主要流行毒株XBB.1.5，BA.2.86的關鍵部分有逾35處突變，跟Omicron與其前身的突變數量相近。BA.2.86最先於7月24日在丹麥發現，以色列、美國和英國其後亦出現這種毒株。世衞傳染病及流行病專家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，感染BA.2.86的個案仍然很低，已知病例之間沒有關聯，這表明它已經更廣泛地傳播，科學家正在測試新版新冠疫苗對抗BA.2.86的效果。世衞專家組成員荷蘭病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans）則指，現在已處於與新冠疫情爆發第一年截然不同的階段。

美國疾病控制與預防中心（CDC）首席副主任沙阿（Nirav Shah）指，CDC和其他機構上周發現BA.2.86，過去周末與科學家開會，周三（23日）發布了風險評估。評估顯示，目前的新冠測試和藥物似乎對BA.2.86仍然有效，雖然有抗體的人亦可能更易感染此毒株，但目前沒有證據表明它會導致更嚴重病徵。