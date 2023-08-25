澳菲南海演練奪島　有意加強聯合巡航

菲律賓與中國本月初在南沙群島仁愛礁衝突後，澳洲與菲律賓本月14日起展開「阿隆2023」聯合軍事演習，是兩國首次聯合兩棲作戰訓練。兩國士兵周五（25日）在南海進行奪島演練，澳洲防長馬利斯和菲律賓防長特奧多羅到場視察。

奪島演習地點位於南海黃岩島以東240公里的菲律賓三描禮士省聖安東尼奧鎮海軍基地，現場情況可見澳洲士兵乘登陸艦上岸，岸上陪署了M1A1阿布拉姆斯主戰坦克、裝甲車，澳洲亦派出F35A隱形戰機、兩棲攻擊艦坎培拉號等參演。

馬利斯視察演習後表示，澳洲和菲律賓的防務關係非常顯著地提升，澳洲希望更頻繁地與菲律賓海軍聯合巡航。他指出，澳洲大部分商業航運途經南海，捍衞國際規則是與菲律賓的共同戰略利益，在任何潛在對手踏上雙方的海岸之前，澳洲可能已受到嚴重損害，維護東南亞基於規則的秩序及集體安全，對於維護澳洲國家安全至關重要。

日本自衞隊同日公布，海上自衞隊「準航母」直升機護衞艦出雲號和護衞艦五月雨號於周四（24日）與美國海軍、澳洲海軍和空軍，以及菲律賓海軍在馬尼拉附近海域展開四方演練，加強戰術能力和合作。