中國駐聯合國副代表批日本核污水排海　造成二次傷害

日本周四（24日）開始將福島核污水排入大海，中國駐聯合國副代表耿爽周五（25日）在安理會發言，批評日本政府不顧國際社會質疑和反對，單方面強行啟動核污染水排海，又給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

耿爽指，核污染水處置具有跨國影響，絕不是日本一家私事，日方這一舉動無視公共利益，公然向包括太平洋島國在內的全世界轉嫁核污染風險，極其自私自利，極其不負責任。他又稱，長期以來，圍繞福島核污染水排海對海洋環境、食品安全和人類健康的影響一直存在嚴重關切，日方作法的正當性、合法性、安全性也一直受到廣泛質疑。

耿爽批評日方迄未解決國際社會對於核污染水凈化裝置長期可靠性、核污染水數據真實準確性、排海監測方案的完善有效性的重大關切，中國等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。

中方呼籲國際社會共同敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止核污染水排海，以真誠態度同有關國家和利益攸關方善意溝通，以負責任方式處置核污染水，避免對全球海洋環境、避免對世界各國人民的健康福祉造成不可預測的破壞和危害。