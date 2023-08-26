瑞士舉行儀式　向中國歸還5件文物藝術品

中國國家文物局表示，中國駐瑞士大使王世廷於當地時間周四（24日）出席瑞士聯邦文化總局舉行的中國流失文物藝術品返還儀式，與瑞方簽署返還協議，並接收5件文物藝術品。

此次返還的文物藝術品包括4件陶瓷器及1枚錢幣，具有一定的歷史和藝術價值，由瑞士聯邦文化總局文化遺產移交中心分別在瑞士巴塞爾州、提契諾州的4起刑事案件中查獲並沒收。2022年12月以來，中國國家文物局與中國駐瑞士大使館密切合作，在瑞方職能部門配合下成功促成此次文物返還。

王世廷大使在致辭中表示，本次文物返還充分體現了中瑞兩國在文化遺產保護方面加強合作的共同意願，對增進兩國人民之間的相互了解與友誼發揮了積極作用，也對在全球範圍打擊文物走私、保護文物安全、擴大政府間合作具有示範意義。

瑞士聯邦文化總局局長巴赫曼則表示，瑞士與中國自1950年以來在文化等各領域保持緊密關係，本次返還是兩國2013年簽署關於非法進出境文化財產及其返還的協定後的新成果，也是兩國着力合作打擊非法販運文化財產的體現，瑞方很榮幸將這5件文物藝術品歸還給它們的原屬國。