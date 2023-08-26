被騙到緬甸電騙1年　中科院博士獲救將回國

內地中國科學院博士張某去年8月中被騙到緬甸妙瓦底從事電信詐騙，每日被迫工作18小時及嚴密監控。中國駐泰國大使館周五（25日）表示，泰國警方周四（24日）晚成功尋獲張某，爭取盡快安排他回國。

近日有網友發文稱張某於去年8月16日被騙至緬甸，至今已一年，內媒於本月17日聯絡到張某女友楊女士，楊女士指張某畢業於中國科學院地球環境研究所，後來從事博士後研究。張某一年前有數萬元人民幣的債務問題，後經介紹以為去新加坡從事翻譯工作，但最終被騙至緬甸。緬甸一方要求他轉帳12萬元人民幣（約12.9萬港元）才放人，但轉帳後發現帳戶被凍結，無法轉帳，張某因此被打及禁錮。張某的哥哥其後報警，戶籍所在派出所向中國駐緬甸大使館通報事件。

張某家人同時尋求志願者阿龍幫忙，阿龍是微博公眾號「阿龍闖蕩記」的創始人，此前曾協助解救超過200名被騙中國公民，協助他們成功回國。阿龍表示，周四中午在妙瓦底救出張某，把他送到泰國湄索的酒店，他健康狀況不錯，中國駐泰國大使館已接手他回國的事宜，預計周六或下周日（27日）回國。楊女士也證實已與張某通電話，他報了平安，已有使館人員和他見面，但因簽證過期，要推遲一周左右回國。

中國駐泰國大使館指，注意到張某經泰國被誘騙至緬甸的報道，第一時間通過泰國執法機關核查情況，推動全力開展解救工作，他於周四晚獲救，中國駐泰國大使館、駐清邁總領事館正與泰國警方密切協調，盡快安排張某回國。