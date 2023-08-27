內地爆遊日退團潮　日使館讚香港消費者理性

日本開始排放福島核污水入海後，有報道指香港不少壽司店仍大排長龍。日本駐華大使館上周六（26日）在微博發文稱讚香港消費者理性，又稱內地禁止進口日本水產品的做法毫無科學依據，無法接受，希望內地消費者冷靜反應。內媒周日（27日）報道，不少中國遊客紛紛取消赴日旅遊計劃，旅行社也不再大力推廣日本遊。

內媒周日報道，日本此前是今年十一假期出遊搜索熱度第一的目的地，惟查詢攜程、同程、途牛和驢媽媽等在線旅遊平台後發現，日本旅遊產品雖然仍有銷售，但並未放在顯眼位置。有大型旅行社相關負責人透露，這幾天已陸續接到部分客人的日本遊退團，還有一部分客人原本打算在十一期間赴日旅遊，現在也開始觀望，並未及時下單。不少旅遊企業表示，在接下來的營銷中，會調整特別是十一假期的旅遊路線推廣計劃，暫時不再大力推廣日本遊，或會暫停日本旅遊的相關營銷計劃。

內地業界認為，日本核污水排海將對中日間的經貿往來造成一系列影響，從旅遊市場來看，原已被納入出境團隊遊第三批名單的日本，即將享受到十一黃金周帶來的消費紅利，但現在中國遊客赴日旅遊的預期大幅降低，日本的泛旅遊經濟或將因中國遊客減少而出現萎縮。