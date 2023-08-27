美巡航導彈懾伊朗　運輸機展示轟炸力

美國增兵中東地區威懾伊朗，美國空軍上周六（26日）公布，日前在卡塔爾展示為運輸機裝載巡航導彈的能力，這意味必要時利用這些臨時「轟炸機」，以空投方式發射大量巡航導彈大規模空襲伊朗。分析指美國面對印太、歐洲、中東三大地區的威脅及挑戰，這種新式作戰手段可以減少對轟炸機的部署需求。

美國空軍中央司令部表示，這場能力展示活動本月6日在卡塔爾烏代德空軍基地舉行，空軍人員為空軍特種作戰司令部操作的MC130J運輸機，裝載、卸載、前沿武裝、武裝AGM158聯合空對地距外導彈。這款配備常規彈頭的空射巡航導彈採用匿蹤設計，可以在敵方防區外發動空對地攻擊；MC130J運輸機專門運送特種作戰部隊，具備深入敵後作戰的能力，亦可以為特種作戰部隊的直升機及傾轉旋翼機空中加油。

今次能力展示活動測試「快速龍」（Rapid Dragon）托盤化彈藥系統，它可以利用中型及大型運輸機的標準空投程序，從空中部署長程巡航導彈，讓美方部隊擁有一個靈活性的快速回應選項。巡航導彈首先裝載在鋼製貨架，之後「連彈帶架」送上運輸機；當運輸機飛至指定空域時實施投放，貨架其後打開降落傘減慢下降速度，導彈隨即脫離貨架並引擎點火飛向目標，令運輸機具備精準長程空對地打擊能力。