下月試射洲際導彈　美履行義務通報俄

美國加州范登堡太空軍基地上周五（25日）公布，當地時間下月5日深夜至下月6日清晨期間，在上址試射一枚沒有搭載彈頭的民兵3型洲際彈道導彈，目的是展示美方核部隊的戰備狀態，確保國家核威懾力量的殺傷性、有效性、安全性。

預告的試射日期為太平洋時間下月5日晚上11時47分至下月6日清晨5時47分，范登堡太空軍基地強調這是例行性質及數年前已經安排的發射測試，並與以往同類型發射測試一樣，今次也是驗證洲際彈道導彈武器系統的有效性、準備性、準確性。與此同時，作為標準程序一部分，美國按照《海牙行為守則》發出發射前通報，以及根據現存與俄羅斯的雙邊義務，向俄羅斯政府通報今次的洲際彈道導彈發射計劃。

北達科他州邁諾特空軍基地是美國民兵3型洲際彈道導彈部隊其中一個駐地，該基地上周五表示，旗下的車隊應變部隊本月14日在懷俄明州接受評估，透過舉行演習測試調動核彈頭及確保其安全的能力。美國科學家聯盟成員、核武專家克里斯滕森（Hans Kristensen）表示，美國空軍在境內以陸路方式運輸核彈頭，所以定期訓練人員保護在運送途中的核彈頭，以及當有人試圖偷走核彈頭時，如何尋回它們。