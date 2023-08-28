SpaceX龍飛船太空艙　抵達國際太空站

美國太空探索科技公司SpaceX龍飛船周日（27日）抵達國際太空站，把4位太空人運送到軌道實驗室，開始為期半年的任務。

SpaceX龍飛船由獵鷹九號火箭搭載，上周六（26日）凌晨3時27分在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心升空，成員包括任務指揮官美國太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）、丹麥太空人莫恩森（Andreas Mogensen）、日本太空人古川聰和俄羅斯太空人鮑里索夫（Konstantin Borisov）。太空艙於周日上午9時16分與太空站首次接觸，艙口於上午10時58分打開。成功對接後，莫格貝利通過無線電向SpaceX任務控制中心表示感謝。她稱：「我必須不斷提醒自己，這不是夢。」

這次對接標誌太空艙4人組近30小時旅程的順利結束，太空人將進行一系列實驗，包括調查人類太空任務產生傳播細菌和真菌的潛在風險，以及是否可以將微生物從太空站通風口排出並噴入太空真空等。莫恩森表示，這是旅程的第一步，真正的任務現在開始，在國際太空站上還有很多值得期待的工作要做。