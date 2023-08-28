美派兩特別偵察機　赴俄遠東海域行動

美國空軍周一（28日）罕有同時派遣兩架特別偵察機，前往俄羅斯遠東海域上空執行任務；其中一架專門收集彈道導彈數據，另一架透過分析大氣樣本探測核爆炸，因此今次同時現身同一空域引起外界關注。美俄兩國國防部未回應事件。

美國空軍首先從日本沖繩縣嘉手納空軍基地出動一架WC135R核偵察機，它起初飛往日本列島，外界一度以為是執行監視北韓的任務；惟這架偵察機繼續北上並飛越日本列島，前往位於日本北部的俄羅斯遠東鄂霍次克海上空。根據美國空軍的資料，核偵察機定期在遠東、印度洋、孟加拉灣、地中海、南北極地區、南美洲海岸、非洲海岸上空，執行空中樣本收集任務，因此今次很可能是繼續之前的基線樣本收集行動。

這架是美國空軍第2架改裝自KC135R空中加油機的WC135R核偵察機，今年5月11日交付駐地內布拉斯加州奧法特空軍基地；軍方計劃總共接收3架WC135R核偵察機，取代退役的WC135C/W上一代核偵察機，預計最後一架今年秋季交付令機隊正式成軍。

與此同時，美國空軍一架RC135S偵察機從阿拉斯加州埃爾門多夫理查森聯合基地起飛，前往俄羅斯遠東白令海上空執行任務。根據飛機動態紀錄，這架專門收集彈道目標光學及電子數據的偵察機，本月21日才由嘉手納空軍基地調派到阿拉斯加州。