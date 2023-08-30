【東方日報世界視線】意總理去極端化　反批評霸權主義

梅洛妮於2022年10月22日開始擔任意大利總理，也是意國歷史上第一位女總理。她上任將近一年，與她的意大利兄弟黨都聲望極佳。根據總部在美國的 Morning Consult長期有關歐洲政治領袖的聲望研究，最新結果顯示梅洛妮居然榮膺歐盟的最受歡迎領袖！梅洛妮在意大利的民意支持度對比不支持度，是46比47，但大家不要被這-1所誤導，第二位的是西班牙首相桑切斯，他得-7，德國總理紹爾茨是-34，而法國總統馬克龍是-47！

意大利上一任總理德拉吉的支持度對比不支持度，平均高達50，歐洲無人能比得上，因為他曾任歐洲中央銀行行長及意大利銀行行長，是技術官僚，不算政治人物，故此受意大利人民支持。相反，意大利細小黨派太多，互不信任及傾軋，任何黨政人物肯定不支持度高於支持度，使意大利政府在近77年換了幾十位總理，梅洛妮是多年來表現最佳的一位，大有機會完成這一屆的執政！

梅洛妮受歡迎是因為她上任後改變了她被政界及媒體貼上的法西斯主義反歐盟標籤。她首先不再反歐元體制及不同於歐洲民粹主義右派，居然支持烏克蘭，甚至曾親身到訪烏克蘭首都基輔，宣稱在意大利政府放鬆難民政策下，已收容了15萬名烏克蘭難民。而意大利作為第一個加入中國「一帶一路」全球投資項目的發達國家，她亦提出同意歐盟面對中國要減少依賴及去風險化，這一切非常討好歐盟官僚。

內政方面，意大利在俄烏戰爭時期只有6%通脹率，僅比歐盟的平均5.5%稍高一點，意大利生產、出口和入口也沒有遇到像德國的緊縮，一切如常，使不少政治觀察家相信她非常幸運。

不過，梅洛妮曾在媒體驚人地公開批評馬克龍的非洲新殖民主義，指法國在布基納法索用童工開採大量黃金，壟斷這些財富使該國非常貧窮；亦在尼日爾壟斷及開採大量鈾礦供應法國核電廠，而尼國90%人口用不上電。她亦指出從法國主導入侵利比亞開始，非洲廣泛出現伊斯蘭極端主義。這一切的用意很明顯，就是嚴厲批評以美、英、法為主的新殖民主義帶來非洲政治動亂及貧窮落後，使大量難民由北非走進地中海入歐，也令意大利承受極大壓力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻