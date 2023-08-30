烏軍：俄羅斯仍有585枚射程逾500公里導彈

烏克蘭國防部情報總局副局長斯基比斯基周一（28日）表示，俄羅斯武器庫存中射程500公里以上的導彈有585枚。他透露，俄軍伊斯坎德爾導彈旅沿邊境3個州及克里米亞部署，威脅烏克蘭前線及邊境地區。由於導彈從飛行到擊中目標只需數分鐘，因此難以迅速反應。

斯基比斯基估計，俄羅斯擁有近270枚伊斯坎德爾彈道導彈、約140枚口徑巡航導彈、100枚Kh101、Kh555及Kh55巡航導彈，以及75枚匕首高超音速導彈。同時，俄羅斯尋求改良150枚Kh22遠程反艦導彈的性能，而Kh32高超音速巡航導彈每月產量不超過10枚。由於俄羅斯產能達到臨界極限及打算積累高精度導彈數量，現時減少使用Kh101。斯基比斯基推測，俄羅斯無法達成每月生產40枚Kh101的目標，缺乏外國製部件是其中一個原因。

斯基比斯基聲稱，俄羅斯多款導彈不能按預定數量生產遂改變戰術，結合各類型導彈及更精準選擇目標，並重視測定巡航導彈及無人機的飛行路線，避開烏克蘭防空系統。如果俄軍獲得烏克蘭特定地點的緊急定位資訊，便使用更精準及快速的導彈，就像最近以伊斯坎德爾K導彈打擊切爾尼戈夫州一樣。俄軍戰術變化或與秋冬前積累導彈，企圖再次攻擊烏克蘭能源系統有關。惟斯基比斯基相信，去年每次發射70至100枚導彈的大規模攻擊不會重現。