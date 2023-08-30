英空管系統疑因飛行數據問題故障　不涉網攻

英國機場的航空管制系統周一（28日）故障，全國至今有逾6,000個航班受影響，多個機場提醒旅客出發前查詢最新航班安排。運輸大臣夏萬恒指，相信事件是由電腦故障引起，不涉及網絡攻擊。英媒引述首相府發言人指，不排除事故與一間法國的航空公司飛行計劃處理過程出錯有關。

夏萬恒周二與英國主要航空導航服務供應商國家航空交通服務（Nats）、民航部門、航空公司、機場等代表開會，他指近10年來英國從未發生如此規模的技術故障，無迹象顯示網絡攻擊造成事故，民航局將監督獨立調查，事故的連鎖反應可能會在未來幾天持續。

Nats行政總裁羅爾夫（Martin Rolfe）指出，非常偶爾地會發生複雜和需較長時間解決的技術問題，系統設計是可以隔離問題，優先維持安全的空中管制，周一時英國空域沒有關閉，只是航班數量大減，初步調查顯示事故與系統接收的部分飛行數據有關。他續指，無論是主系統還是備用系統，都通過暫停自動處理來做出響應，以確保不會向空中交通管制員提供錯誤的安全信息或影響系統其他部分，沒有迹象表明這是一次網絡攻擊。Nats有完善的程序調查事件，並由民航局監督，將向運輸大臣提供初步報告。