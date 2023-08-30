10月14日舉行公投　決定是否修憲承認澳洲原住民

澳洲總理阿爾巴內塞周三（30日）宣布，將於今年10月14日舉行全民公投，決定是否建立「原住民及托勒斯海峽島民之聲」（下稱原住民之聲），以承認澳洲的原住民族。這是澳洲時隔24年來再舉行公投，阿爾巴內塞呼籲國民團結支持原住民。

「原住民之聲」出自「發自內心的烏魯魯宣言」，由澳洲各地的原住民社區進行多年對話後於2017年首次提出。公投將詢問澳洲人是否支持修憲，在國會建立一個「原住民之聲」的諮詢機構，機構並無政治約束力，但會針對影響原住民的政策向國會提供建議。今次公投需要「雙重多數」才能通過，即需要達到兩大門檻，第一是全國多數選民贊成，二是全國多數省份贊成。

阿爾巴內塞指，公投有助改正歷史錯誤，原住民希望後代獲得的機會與其他澳洲人一樣，能健康、在學校好好學習、找到喜愛的工作、安全地生活。原住民部長伯尼（Linda Burney）希望「原住民之聲」重點關注4個主要領域，分別是健康、教育、住屋和就業。有反對「原住民之聲」入憲的人士則認為，按種族劃分澳洲人並把種族納入憲法，會導致不同的公民分類，無助於縮小澳洲種族差距及實現和解。