FBI聯手歐洲多國　摧毀惡意軟件Qakbot僵屍網絡

美國司法部星期二（29日）宣布，聯邦調查局（FBI）聯手法國、德國、荷蘭、英國、羅馬尼亞和拉脫維亞等歐洲多國，成功摧毀惡意軟件Qakbot的僵屍網絡（botnet）。此次行動是由美國主導、有史以來最大規模的針對僵屍網絡的執法行動之一。

自2008年出現的Qakbot，是最臭名昭著的惡意插件之一，過去曾被多個勒索軟件組織利用，造成數以億計美元損失。黑客會通過發送包含惡意附件或連結的電郵，當用戶下載附件或點擊連結，Qakbot就會感染電腦，然後使其成為僵屍網絡的一部分。黑客之後可遙距控制受感染的電腦網絡，或進一步在電腦上安裝其他惡意軟件。

在代號「獵鴨」的行動計劃中，FBI聯同歐洲刑警組織及歐洲多國，透過由FBI控制的伺服器路由Qakbot，再指示美國和其他地方受感染的電腦卸載Qakbot，再把它們從僵屍網絡中分離出來，防止黑客通過Qakbot進一步安裝其他惡意軟件。行動中，各執法單位在美國和其他國家查扣了52台服務器，並從Qakbot查獲近900萬美元（約7,020萬港元）的加密貨幣。