英攻擊核潛艇艦隊　罕有全數停靠基地

根據澳英美三方安全夥伴關係規劃，美國及英國最快2027年以輪換方式在澳洲前沿部署攻擊核潛艇。專門報道英國皇家海軍新聞的網站周二（29日）指出，根據公開來源觀察所得，英國現役攻擊核潛艇罕有地全數沒有出海，認為英方若要履行對澳英美三方安全夥伴關係的承諾，必須對攻擊核潛艇的表現作出重大改善。

英國皇家海軍現時有6艘攻擊核潛艇服役，由一艘特拉法加級及5艘機敏級組成。報道指，特拉法加級勝利號周日（27日）結束海外巡航行動，返抵德文港海軍基地。機敏級方面，大膽號今年3月返抵德文港海軍基地，結束長達403天海外部署的任務；姊妹艦機敏號、伏擊號、機警號、安森號過去一周都被發現停靠克萊德海軍基地。除了大膽號外，報道估計在其他機敏級攻擊核潛艇中，至少一艘即將隨同航空母艦部署。

大膽號目前等候進入乾船塢維修，機敏號上月短暫出海，機警號與最新服役的安森號過去數個月都沒有活動，伏擊號更是超過一年處於「靜止」狀態。值得留意的是，英國皇家海軍通常安排一艘攻擊核潛艇，為搭載核導彈的戰略核潛艇展開或結束「持續海上威懾」任務、過航狹窄海域時「開路」，確保對方沒有被不速之客跟蹤。由於戰略核潛艇的性質敏感，報道指這項工作不可能「外判」予外國盟友執行。