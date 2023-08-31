朝證實戰術核打擊演習　模擬摧毀韓軍重要設施

美國周三（30日）派出兩架B1B超音速轟炸機，前往日本海及朝鮮半島參與美韓「乙支自由護盾」聯合軍演後，北韓同日深夜向半島東部海域試射兩枚短程彈道導彈，北韓官媒周四（31日）報道，北韓軍方周三晚進行了戰術核打擊演習，模擬摧毀南韓軍方重要指揮所和作戰機場，且明言演習是與B1B轟炸機參與美韓軍演有關。

朝中社報道，朝軍從平壤國際機場向東北方向發射了兩枚戰術彈道導彈，並在目標島嶼上方400米的設定高度空中引爆，準確執行了核打擊任務。而訓練的目的，就是向那些「部署戰略資產軍事威脅」的敵人發出明確信號，讓對方清楚地認識到朝方「堅決的懲罰意志和實際報復能力」。

南韓聯合參謀本部就指稱，偵測到北韓分別於周三晚11時40分及11時50分，從平壤順安或周邊地區發射導彈，每枚導彈飛行了約360公里後落入海中，情報部門將會作進一步分析。日本防衞省則稱，兩枚導彈飛行了350公里到400公里，飛行高度則為50公里，落入日本專屬經濟區以外海域。美國、南韓和日本譴責北韓今次試射，指破壞地區和國際社會和平與安全，並違反聯合國安理會決議。

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