政府擬支援漁業界擴充加工設施　開拓水產銷路

日本開始排放核污水後，中國政府全面禁止日本水產品入口。日媒周三（30日）指，日本政府計劃支援漁業人士擴充水產品加工設施和冷凍庫等設備，以及開拓新的銷路和刺激國內需求，並為銷售額下降的企業提供資金支持，措施最快周四（31日）公布。

根據計劃，日本政府將調撥800億日圓（約43億港元）成立基金，其中300億日圓（約16.1億港元）用作處理形象受損問題，500億日圓（約26.9億港元）支援漁業界。基金用途不覆蓋企業增加水產加工及冷凍設備，政府將向受中國禁令影響的漁業人士提供相關支援。

日本去年的農林水產品與食品出口額為1.414萬億日圓（約760.7億港元），向中國出口最多，達2,782億日圓（約149.7億港元），其中水產品佔871億日圓（約46.9億港元）。第二多是香港的2,086億日圓（約112.2億港元），其中755億日圓（約40.6億港元）是水產品。日本向中港主要出口扇貝和海參等，包括帶殼扇貝，向歐美等則主要出口去殼的扇貝肉柱。日方有意強化加工處理體制來爭取新的出口對象，並支援企業開拓中國以外的出口市場和鼓勵國內消費。