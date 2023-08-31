麥康奈爾又突然僵立人前半鐘　健康堪憂

81歲高齡的美國參議院共和黨領袖麥康奈爾，周三（30日）在公開場合突然僵立超過30秒，這是他約一個月來第二次出現這種情況，其健康狀況再次惹人疑慮。

麥康奈在肯塔基州卡溫頓市（Covington）出席一個商會的活動後，回應記者提問。有記者問他會否在2026年再次競選連任，他聽不清楚問題，要記者重覆了兩次，當他終於聽清楚問題後，卻回答不出，一名女助手走到他身旁問道：「參議員，你聽到這個問題了嗎？」麥康奈爾輕聲地回答了一句：「是的。」之後就說不出話，呆立當場。後來麥康奈爾終於回過神來，他簡短地回答了另一個有關肯塔基州司法部長卡梅倫的問題，他的助手要向他重複該問題，之後一條有關前總統特朗普的問題亦要向他重複，他才選擇一如既往對相關問題不作回答，然後他離開了會場。

事後，發言人表示，麥康奈爾是因為一時感到頭暈而停頓下來；上月26日麥康奈爾在人前僵住了21秒，當時助手也是給出同樣理由。麥康奈爾在今次事件後，與兩名共和黨友通電話，對方都說麥康奈爾狀況良好，總統拜登知悉麥康奈爾的狀況後，亦表示周三下午會嘗試與他聯絡。