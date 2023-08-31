朝軍模擬反攻侵略者佔領半島南部　金正恩檢視作戰計劃

美韓正進行年度「乙支自由護盾」軍演，北韓人民軍總參謀部周二（29日）起進行全軍指揮訓練，演習模擬朝軍擊退敵人突然武裝進攻後轉向全面反攻，佔領整個朝鮮半島南部領土。領袖金正恩到場視察，指摘美韓的軍事動向和擴大軍演徹底暴露侵略北韓意圖，朝方有必要堅決應對。他審視了爆發戰爭時的實際作戰計劃，包括如何破壞海外武力介入。

北韓官媒朝中社周四（31日）報道，人民軍總參謀部針對美韓模擬與北韓全面戰爭的大規模聯合訓練，從周二起組織全軍指揮訓練，判定和檢驗各級大聯合部隊、聯合部隊指揮官和參謀部的作戰組織和指揮能力。訓練目的是讓全軍所有指揮官和參謀部熟悉轉入戰時體制時的行動秩序，進一步提高作戰戰鬥組織和指揮能力，確定作戰計劃的現實性，切實做好戰爭準備且完全具備軍事應對能力。

金正恩聽取總參謀長的匯報，了解爆發戰爭時根據按時間、各階段情況的敵軍和人民軍預期行動意圖，以及全軍指揮訓練組織進展。今次演習目的是模擬擊退入侵的敵軍並全面攻佔朝鮮半島南部，金正恩檢視了各級大聯合部隊、聯合部隊參謀部的作戰計劃戰鬥文件，具體審核前線及戰略預備炮兵計劃、形成敵後戰線計劃、破壞海外武力介入計劃等實際作戰計劃文件。他強調，作戰初期要沉重打擊敵人的戰爭潛力和戰爭指揮中心，癱瘓敵人指揮通訊手段，打亂戰鬥行動。他要求朝軍要有能力對敵人中樞軍事指揮據點、軍港、作戰機場等重要軍事目標，以及能夠擾亂社會、政治、經濟的核心地點，進行同時多發性的超強度打擊，配合運用多種打擊手段的掃蕩戰、前線攻擊作戰、敵後干擾戰，切實掌握戰略主動權。他亦指示在敵人反擊時，朝軍需徹底保存打擊手段，並全面更新作戰指揮體系和火力指揮通訊方式。

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