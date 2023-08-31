華稱中美兩軍交往非中斷　批美造成困難障礙

外界關注今年香格里拉對話會期間，中美防長未能舉行雙邊會晤，美軍方高層多次提出通話要求遭拒。中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙周四（31日）回應指，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交渠道保持坦誠有效的溝通，但必須承認當前兩軍關係確實存在不少困難和障礙，這種局面完全是由美方造成。

吳謙表示，美方固守錯誤的對華認知，無理遏制打壓；粗暴干涉中國內政，售台援台武器、與台灣發展軍事關係；頻繁出動海空力量，在中國周邊強化軍事挑釁懾壓；而且拒絕解除對中央軍委領導的無理制裁。他指在這種形勢下，中國軍隊理所當然要堅決反制，美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，完全是癡心妄想，呼籲美方切實拿出誠意、採取具體行動，為兩軍關係重回正軌創造條件。

對於美國政府批准根據「外國軍事融資」計劃，向台灣提供8,000萬美元（約6.24億港元）軍事援助，吳謙表示堅決反對。他強調，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而非美國援台售台武器，美對台軍援軍售養肥的只是美軍工複合體，損害的卻是台灣人的安全與福祉。解放軍對此將一如既往採取一切必要措施，堅決反制。

美媒指，美國將在關島新增20處配備地對空攔截導彈、雷達等設備的防空陣地，意圖將關島打造成全球防禦最嚴密的地區。吳謙批評美方以莫須有的威脅為藉口，持續推進亞太前沿軍事部署，損害他國安全利益，推高地區緊張局勢，中方對此堅決反對。