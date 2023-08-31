中美溝通新機制　遇重要問題商務部長直接討論

中國商務部新聞發言人束玨婷周四（31日）就美國商務部長雷蒙多訪華發表評論，指中美雙方同意在兩國商務部間建立多層級溝通渠道，加強在經貿領域的溝通。此舉為兩國商務部門間就各自關注的經貿問題開展機制化、常態化討論提供重要平台，是雙方穩定中美經貿關係、努力為工商界開展務實合作、營造良好環境的重要舉措。

中國商務部部長王文濤與雷蒙多同意保持經常性溝通，遇到重要問題及時直接討論，每年至少會見一次。此外，雙方將成立由副部長級和司局級官員組成的工作組，每年召開兩次副部長級會議，並邀請雙方企業代表參加，工作組將聚焦兩國工商界關切，致力於共同探討解決具體商業問題的辦法。雙方亦啟動出口管制訊息交流機制，解釋各自出口管制制度和改善溝通，將按照各自法律就出口管制訊息交流，有助兩國政府加強對彼此出口管制政策的了解和溝通，表達雙方企業關切。

中美雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務訊息保護問題，開展技術磋商。中方就美對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等議題表達嚴正關切，強調泛化國家安全不利於正常經貿往來，實施單邊保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈、供應鏈安全穩定，損害企業開展經貿合作的預期，破壞合作氛圍。