防衞省公布預算申請　7.7萬億日圓創新高

日本防衞省周四（31日）公布2024年度預算申請，總額為7.7385萬億（日圓，下同‧約4,150億港元），創下歷史新高。防衞省將新設統合司令部，統一指揮陸海空三支自衞隊，並設立自衞隊海上輸送群，以迅速向琉球群島運送部隊和物資。

防衞省提出2023至2027年度的總防衞預算為43萬億（約2.3萬億港元），以抗衡中國及北韓，或加劇東北亞的軍備競賽。統合司令部將於2024年度末設在防衞省所在的東京市谷，負責與美國印太司令部協調。防衞省擬投入5,900億（約316億港元）加強輸送力，海上輸送群司令部將設在廣島縣的海上自衞隊吳基地，配備3艘運送部隊和裝備上岸的機動舟艇，為三支自衞隊提供支援。防衞省計劃以3,800億（約203億港元）建造兩艘神盾系統搭載艦攔截導彈，彌補無法部署陸基神盾系統的缺陷。

美日領袖峰會上月同意開發應對高超音速武器的新型攔截導彈，防衞省要求750億（約40.2億港元）預算。至於對敵基地攻擊能力方面，防衞省要求以320億（約17.2億港元）開發精確制導導彈，以摧毀他國境內導彈基地及艦艇。日本與英國、意大利共同開發下一代戰機的費用預算，則達到637億（約34.2億港元）。