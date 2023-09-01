混凝土質量引安全憂慮　104間學校暫時關閉

英國教育部周四（8月31日）宣布，由於英格蘭部分學校建築物採用鋼筋蒸壓帶氣混凝土建造，材質容易失效和破碎，會構成安全問題，故當地104間學校及託兒所在即將開學之際被勒令關閉，惟政府尚未公布完整的受影響學校名單。

鋼筋蒸壓帶氣混凝土於1950至1990年代中期被廣泛使用，使用期限約為30年，通常被用於興建屋頂、地板和牆壁。儘管大部分學校未受影響，但英國國家審計署稱，有572間學校或曾使用該種混凝土。數據顯示，英格蘭有156間學校獲確認使用了鋼筋蒸壓帶氣混凝土，其中52間已採取安全緩解措施，剩餘的104間學校將盡快落實有關措施。

該國政府將與地方政府合作，為受影響學校制定解決方案，如讓部分學生在臨時教室或其他建築物上課，甚至線上授課。教育大臣基根（Gillian Keegan）表示，政府將致力確保學生及教職員的安全，並採取謹慎的態度因此選擇在開學前勒令有關學校關閉。她指教育部將盡量減低對學生學習的影響，同時為學校提供適當的資金支援。

部分學生家長和官員提出質疑，認為學生安全固然至關重要，但教育部應在暑假剛開始便發布公告，並在暑假期間制定計劃，以減輕對課堂的干擾，讓學校有充足時間另作安排，批評在開學前幾天才通知不可接受。惟政府表示，早於1994年以來便意識到包括學校在內的公共部門設施曾採用鋼筋蒸壓帶氣混凝土，並自2018年起建議學校做好充分的應急準備，以防師生需要緊急撤離學校。