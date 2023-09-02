反制北韓挑釁　南韓成立無人機作戰司令部

南韓無人機作戰司令部於周五（1日）成立，韓軍主要人士、官兵、國會議員、地方政府和有關機構負責人等120餘人參加。首任司令李普衡（音譯）在就職典禮上表示，若敵方再次發起無人機挑釁，將立即採取壓倒性的反制措施，使其付出慘痛代價。

成立儀式由聯合參謀本部（聯參）議長金承謙主持，無人機作戰司令部直屬南韓國防部，是由陸、海、空軍以及海軍陸戰隊構成的韓軍首支協同作戰部隊，由聯參議長負責指揮和督導。司令部不僅能夠執行敵區監視偵察任務，還能攻擊敵方主要設施。司令部將在緊急情況下對敵軍無人機、核武器、大規模殺傷性武器等各種不對稱威脅展開遏制、防禦和攻擊，並執行水平不等的監視、偵察、心理戰和電子戰任務。韓軍將迅速為司令部部署偵察型、攻擊型、隱身型、無人機對抗型等各類無人機。為高效、系統地完成無人機部署，司令部還負責網絡構建、空域管制、協同軍事準則制定、航空安全、維修等工作，起到無人機加速服役的指揮中心作用。

南韓總統尹錫悅向司令部致賀電稱，無人機部隊要成為一支遏制北韓無人機挑釁及各種不對稱威脅，具備強力反制敵軍挑釁的能力和態勢，且使敵人畏懼、受國民信賴的軍隊。