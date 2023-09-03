厄立特里亞難民與以警衝突　逾160人受傷

以色列特拉維夫一班慶祝「厄立特里亞日」活動的非洲厄立特里亞政府支持者與總統阿費沃爾基的反對者上周六（2日）發生暴力衝突，以色列警方介入驅散，造成逾160人受傷。

暴力示威源自厄立特里亞駐以色列大使館發起活動，以紀念1961年厄立特里亞為脫離埃塞俄比亞獨立而發動戰爭的日子。以色列警方發射了閃光彈以平息衝突，部分抗議者則向警員擲石，並縱火焚燒垃圾桶。

社交網上的影片顯示，厄立特里亞政府支持者用棍棒毆打反政府抗議者。以色列醫療人員表示，傷者正在接受治療，其中包括約30名警察。

自1993年厄立特里亞成功獨立後，阿費沃爾基一直執政至今。人權組織譴責他的政府強力打壓異見者，該國一直處於美國及歐盟的制裁之下。特拉維夫的一名抗議人士表示︰「我們為甚麼要逃離我們的國家？為甚麼以色列警方允許他們為這個獨裁者慶祝？我們反對這樣做。為甚麼我要在這裏尋求庇護？」

以色列警方發聲明指，目前大批警察和邊防警察部隊仍在特拉維夫地區打擊違法分子。據難民援助組織指，目前約有2.5萬名尋求庇護的厄立特里亞人居住在以色列。