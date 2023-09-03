子爬窗向鄰居索食物求救　育兒網紅涉虐兒被捕

美國猶他州兩名在YouTube經營育兒頻道的女子，上周三（8月30日）因涉嫌虐兒被捕，她們各被控6項嚴重虐待兒童罪，不准保釋。一旦罪成，每項控罪最高刑期是入獄15年和罰款10萬美元（約78萬港元）。

被捕女子是41歲的弗蘭克（Ruby Franke）和54歲生意夥伴希爾德布蘭特（Jodi Hildebrandt），她們合作在YouTube經營頻道「8 Passengers」，主要上傳弗蘭克教育其6名子女的影片，但方式嚴苛，主張不給孩子食物仍為懲罰手段，頻道有250萬人訂閱。她們亦在Instagram等社交平台經營專頁。

案情指，弗蘭克的12歲兒子「R.F.」上周三早上在希爾德布蘭特的寓所爬出窗向鄰居求助，索取食物和水，R.F.的腳踝和手腕上纏著膠帶，還有開放性傷口。他看起來很瘦弱，而且營養不良。鄰居報警，警方在希爾德布蘭特家中發現弗蘭克的10歲女兒伊芙，她似乎也營養不良，她與R.F.被送往醫院，R.F.由於繩子捆綁造成的嚴重撕裂傷及營養不良而需留院。警方相信弗蘭克希爾德布蘭特了解孩子受虐待、營養不良和忽視的情況，而上述兩名孩子由希爾德布蘭特直接照顧，搜查其寓所後發現與R.F.身上發現標記相符的證據。