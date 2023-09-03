文官防長履新　傳曾密會軍方作保證

泰國為泰黨副黨魁蘇廷（Sutin Klungsang）上周六（2日）獲准出任國防部長，成為泰國首位無軍銜且非同時兼任總理的防長。《曼谷郵報》周日（3日）報道，為泰黨黨魁兼總理社他上周率先就任命密會軍方領袖，蘇廷保證政府無意傷害軍方。

泰國皇家軍隊消息人士透露，多名軍方領袖上周與社他會面，討論新政府軍事和安全事務政策。軍方領袖在會議上獲悉蘇廷將擔任國防部長一職，蘇廷同場稱，他已與前國防部長探馬叻將軍會面，並計劃向其他前國防部長徵求意見。蘇廷強調，政府認為軍方在保衞國家安全方面發揮重要作用。

至於社他正推進皇家軍隊改革提案，首先是武器採購方式重大改革，社他要求泰國批准任何武器採購計劃時，必須同時達成對方從泰國進口產品協議，確保獲得整體利益，因此軍方必須就貿易諮詢商業部。社他表明，儘管改革是有必要，但會以漸進方式推行。

消息人士認為，社他武器採購新改革與過去武器採購易貨貿易和對銷貿易制度類似，可能更為靈活。然而，泰國前總理他信當年曾對空軍購買戰機計劃，採用易貨貿易和對銷貿易制度，最終釀成軍事政變。他信希望空軍從俄羅斯購買戰機，換取俄羅斯從泰國進口雞肉，而空軍最終從瑞典購買獅鷲戰機。