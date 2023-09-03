新冠BA.2.86擴散至5州　紐約市建議民眾戴口罩

新冠變種毒株BA.2.86在多國持續擴散，美媒上周六（9月2日）指美國至今已有5個州份發現這款毒株，有紐約市官員建議民眾在勞動節長假期佩戴口罩，提高防疫戒備。

BA.2.86於7月24日首次在丹麥被發現，之後傳播到美國、以色列、英國、南非、葡萄牙、瑞典、法國、加拿大、泰國，由於它的刺突蛋白有逾30處突變，相信有較高傳染力。美國密歇根州最先發現BA.2.86病例，其後擴散到紐約州、維州尼亞州、俄亥俄州，德州上周四（8月31日）亦出現首宗個案。8月19日當周，美國的新冠住院率上升至18%，專家認為與BA.2.86有關。

在紐約市，數據顯示8月29的感染率是10萬人有18人染疫，而且數未可能被低估，因為人們大多在家進行自我檢測。新冠住院人數亦上升，8月31日有502名患者入院，較前一周增加5%，但仍遠低於今年最高峰的近2,000人住院。市衞生部門指，當前的防疫指引沒有改變，無計劃強制民眾戴口罩，而勞動節期間在人多的室內地方戴口罩「可能是一個好主意」。