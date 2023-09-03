《解放軍報》發文　斥日炒作「台灣有事即日本有事」

周日（9月3日）為抗日戰爭勝利78周年，《解放軍報》當日發文，批評日本官方通過《防衞白皮書》將台灣問題與日本安全掛鈎，炒作「台灣有事就是日本有事」，是對二戰後國際秩序的嚴重挑釁。

《解放軍報》指出，侵華日軍在中國犯下罄竹難書的滔天罪行，日本卻選擇性地遺忘歷史。文章稱，日本防衞省7月公布的2023年版《防衞白皮書》涉華部分較往年有增無減，「在妄稱中國為前所未有的最大戰略挑戰、直接將中國定性為戰略對手的同時，這份文件首次將台灣問題與日本安全掛鈎」。

文章指，日本宣布無條件投降70多年來，日本右翼勢力始終沒有建立起正確的歷史認知。他們試圖通過修改教科書等方式掩蓋和篡改侵略歷史，通過參拜靖國神社等形式為軍國主義分子招魂翻案，通過渲染鄰國威脅為解禁集體自衞權和架空和平憲法尋找藉口。種種行徑表明，日本軍國主義陰雲並未散去，國際社會必需對日本軍國主義死灰復燃保持高度警惕。

文章強調，歷史必需牢記戰後國際秩序不容挑釁，並指在正式施行以解禁集體自衞權為中心的新安保法後，日本正在擺脫戰後體制束縛，再次成為能夠發動戰爭的國家。這種動向不僅讓日本民眾陷入恐慌與不安，更加劇了亞洲鄰國和國際社會對日本未來發展方向的警惕和擔憂。