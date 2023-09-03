意前總理指控法戰機圖殺卡達菲　錯誤擊落客機

意大利一架內陸機於1980年6月27日在飛行期間墜毀，事故成因至今未明，有傳是遭法國戰機意外擊落。意大利傳媒上周六（2日）刊出該國前總理阿馬托（Giuliano Amato）的專訪，他指控是法國戰機當時試圖擊落一架利比亞戰機，目的是暗殺利比亞領袖卡達菲，惟導彈錯誤擊落客機。他要求法國總統馬克龍回應指控，而意大利總理梅洛妮希望阿馬托交代確實證據，讓政府能進一步調查。

意大利國內航空（Aerolinee Itavia）編號IH 870的內陸機從博洛尼亞前往巴勒莫，由麥道DC-9執飛，在飛行期間於第勒尼安海墜毀，造成機上全部81人身亡，事故成因至今未有定論。時任總理科西加曾指是法國戰機與利比亞戰機在空中戰鬥，意外擊落客機。有人亦稱，從海底打撈上來的殘骸能證明飛機是被導彈擊落。另一說則指，客機是遭遇恐怖襲擊，機上炸彈爆炸失事。

阿馬托表示，法國戰機是從一艘可能位於科西嘉島南部海岸附近的航空母艦起飛，法軍戰機當時是瞄準一架利比亞戰機，但導彈擊中了肇事客機。他直言，最可信的版本是法國空軍負有責任，他們與美國合謀，北約曾計劃模擬一次有大量軍機參加的演習，以卡達菲為目標發射一枚導彈。在飛機墜毀時，雷達顯示涉事空域有大量飛機活動，事故後法國、美國和北約官員卻否認當晚在空中有過任何軍事活動。阿馬托承認沒有確鑿證據指控法國，但意大利曾向卡達菲通風報信，他原定在南斯拉夫開會返回利比亞的黎波里，但最終沒有登上軍機。