日學者分析衞星圖片　料俄軍撤南千島群島防空導彈

日本東京大學講師小泉悠（Yu Koizumi）分析上周四（8月31日）的衞星圖片，認為俄羅斯已從南千島群島（日稱北方四島）中的兩個島嶼，撤走自2020年起部署的多個防空系統，或運往西部地區防備烏克蘭襲擊。

美國太空技術公司麥克薩科技公布伊圖魯普島（日稱擇捉島）和庫納施爾島（日稱國後島）的衞星圖片，小泉以此作出分析。俄軍S300V4地對空導彈部隊，曾駐紮在伊圖魯普島虎鯨灣，以及庫納施爾島南庫里爾斯克附近。去年9月中下旬，兩個軍事據點附近仍可看到多輛載有導彈、雷達及其他裝備的運輸起豎發射車。小泉推測，俄羅斯防空導彈可能重新部署至接壤烏克蘭的邊境地區。他估計，本來存放在庫頁島南部軍事設施的舊式坦克及榴彈炮，短暫送往工廠修理後運往烏克蘭前線。

小泉稱，俄羅斯從遠東地區調兵往烏克蘭，駐守海參崴的精銳海軍步兵旅在戰鬥中損失慘重，部分伊圖魯普島及庫納施爾島居民在動員後陣亡。小泉表示，俄軍正在部署所有可用武器，成為他們積極參與衝突的證據。伊圖魯普島及庫納施爾島屬於俄日4個主權爭議島嶼一部分，日本去年把4島稱為固有領土，引起俄方不滿。