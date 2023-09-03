學校推廣原住民語　藉兒童保珍貴文化

隨英語普及化，澳洲能操一口流利原住民語言的人愈發減少。澳媒周日（3日）報道，北領地艾麗斯斯普林斯（Alice Springs）一間學校為傳承原住民語言「Pertame」，展開了一項新計劃，讓母親們陪同幼童到校參加以該語言為主的活動及課程，旨在培養年輕一代守住寶貴的文化。

Pertame語主要在艾麗斯斯普林斯以南使用，目前流利講該語言的人僅剩約20人，且大部分為長者。此計劃以類似遊戲小組的方式實行，受眾為0至5歲的幼童，校方希望孩子及其父母都能學習該語言，並嘗試在家中以此交流。現在共有8名幼童及其母親參與計劃，他們每周有4天會到校參加課程。學校職員阿姆斯特朗（Shania Armstrong）表示，計劃有助延續原住民語言，希望下一代能流利地說出該語。

此外，有相關基金會與原住民社區合作，創作及編寫兒童讀物，亦會將家喻戶曉的人物故事或西方書籍翻譯成原住民語言，希望讓兒童們能通過閲讀這些書籍，對其文化感到興奮，更加投入地學習。基金會項目經理穆爾（Tictac Moore）指，該國愈來愈多學校在課堂引入原住民語言，書籍可助兒童學習單詞和短語，認為若兒童在小時候便能掌握這門語言並堅持下去，將能有效延續它。