全國各地再有大型集會　追悼輕生小學女教師

南韓首爾瑞草區一名小學女教師今年7月疑遭到家長欺凌而輕生，引發全國教師走上街頭，要求政府保障教師權益。周一（4日）為自殺教師的49日祭，全國各地的教師將在首爾國會和各個市道教育廳舉行追悼活動。教育部表示理解教師們的沉痛心情，但仍將依法處理請假參加活動的教師。

報道指，教師們將9月4日定為「公共教育暫停日」，計劃在全國各地以各種方式哀悼今年7月在校內輕生去世的女教師。此外，該國近日又再有3名教師自殺。據悉，部分教師當日會請假參加追悼活動；部分學校則因請假的老師較多而決定停課，亦有部分家長主動為孩子請假，以支持教師們的集體行動。

由首爾市教育廳主辦的「49齋追悼會」於周一下午3時在首爾瑞二小學禮堂舉行。周一下午4時30分起，教師們將在首爾國會議事堂前的道路上舉行追悼集會，敦促國會查明教師死亡真相並立即修改虐童相關法律。

事件中的23歲女教師，於7月18日被發現陳屍於教室內。有韓媒指她自2022年3月到該校任教以來，就一直受到家長的「霸凌」。案發前一周死者的兩名學生發生爭執，其中一人用鉛筆刺傷了另一人的額頭，引起家長不滿。有家長衝到校長室抗議，斥女教師「沒資格為人師表」．事後還不斷致電她，令死者感到極大壓力及困擾。教育廳和校方則呼籲外界不要過早下結論。