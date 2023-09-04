美報告稱華支持非法捕撈　中方批無法律依據

美國國家海洋及大氣總署近日發布2023年《國際漁業管理改善報告》，內容將中國認定為「從事或支持非法捕撈的國家」。中國外交部發言人毛寧周一（4日）在記者會上反駁，美方基於個別漁船的非法捕撈活動，籠統識別和認定一國從事非法捕撈沒有任何法律依據，嚴重擾亂國際漁業合作秩序，完全是政治操弄。

毛寧表示，根據國際法和國際慣例，從事非法捕撈活動的主體是漁船，個別漁船的非法捕撈行為不應歸責於國家。她反指美方在無理認定他國從事所謂非法捕撈之前，應先認真審視自身，考慮如何解決本國漁船的非法捕撈問題。另就近日中國領導人先後回信美國學生和社會友好人士，毛寧指中美建交40多年來，民間交往始終是推動兩國關係發展的不竭動力，已建立284對友好省州和友城，促成眾多務實合作項目。她希望美方以實際行動支持兩國各領域交流合作，推動關係重回健康穩定的發展軌道。被問對美國總統拜登本月訪問越南以提升兩國關係的看法時，毛寧認為美國在處理與亞洲國家關係時，應摒棄零和博弈的冷戰思維，不針對第三方，不得有損地區的和平穩定與發展繁榮。

澳洲日前表示將向所羅門群島增派警察，並駐守當地直至明年6月當地大選。毛寧表示，中方將繼續根據所方的意願和需求，提供力所能及的支持，幫助當地實現長治久安。另被問中方與梵蒂岡的關係時，毛寧指中方對於改善中梵關係始終持積極態度，與梵方保持接觸和溝通。