涉貪副總理獲撤控　反對派要求總檢察長解釋

馬來西亞副總理哈米迪涉及的健康思維基金案貪污案，吉隆坡高庭周一（4日）批准控方提出撤銷所有47項控罪的申請，判哈米迪無事省釋。哈米迪獲撤控在當地引起極大回響，反對派質疑案件受到干預，要求總檢察長作出解釋。

控方列出了11項撤銷的理由，主控官在庭上提出其中兩項，一項是皇家調查委員會仍在對本案的一些指控進行調查，以及控方認為有必要對控狀做進一步調查。承審法官指控方提出的理由令人信服，批准無事省釋。不過，無事省釋不等同脫罪或無罪，一旦控方掌握更多證據，將能以相同罪名傳召哈米迪出庭。

70歲的哈米迪在庭外表示，裁決對他和家人是一項喜訊。哈米迪代表律師鄭寶德透露，辯方周二（5日）會入稟上訴庭，要求改判哈米迪無罪釋放。哈米迪本身也是國民陣線兼巫統主席，巫統總秘書阿斯拉夫形容這是真相大白的一天，稱哈米迪遭遇的是政治提控，前首相馬哈蒂爾及穆希丁此前倉促提出檢控，目的是要摧毀巫統。

然而，哈米迪獲撤控的決定引來非議，土著團結黨最高理事旺賽夫把矛頭直指總理首相安華。他指安華將繼續為同伙「漂白」，以鞏固政府地位。馬國維權組織干淨與公平選舉聯盟也質疑，這可能是撤銷前總理納吉布所有控狀的「前戲」，「控方必須向公眾解釋，為何在表罪已成立的有利階段要求無事省釋」。