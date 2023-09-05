俄朝討論舉行聯合軍演　據報倡邀華加入

繼俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉表示，讓北韓加入中國與俄羅斯的聯合軍事演習合適，俄羅斯國防部長紹伊古周一（4日）直言，俄羅斯與北韓未來可能舉行聯合軍事演習。南韓國家情報院同日稱，紹伊古今年7月訪朝時，曾向北韓領袖金正恩當面提議舉行朝中俄海上聯演。

紹伊古周一在俄羅斯度假城市索契向記者表示，俄羅斯與北韓是鄰國，討論舉行聯合軍事演習「理所當然」；又強調國家不能選擇鄰居，因此最好是可以和平相處。他又指，俄羅斯與中國進行的不只是演習，亦是聯合巡邏。美國白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）周一表示，紹伊古早前訪問平壤時，嘗試游說北韓向俄出售炮彈，情報顯示金正恩預期這些討論會繼續，包括在俄羅斯舉行領導人層級的外交接觸。美方促朝方遵守承諾，停止與俄談判軍售。

此外，南韓總統尹錫悅曾表示，北韓持續升級核導能力，中國作為聯合國安理會常任理事國，有義務推動北韓無核化。中國外交部發言人毛寧周二（5日）指出，中朝關係好，同中方對朝影響力是兩個不同的概念，不能混為一談；問題根源在於美方未對朝方採取的無核化措施作出應有的回應，不重視也不願解決朝方的合理關切。她指美方應反思糾錯，負起責任，停止搞制裁施壓和軍事威懾，為重啟有意義的對話採取切實措施。