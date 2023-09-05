澳航售已取消航班機票捱告　CEO提前退休即時離職

澳洲航空近日被指銷售已經取消航班的機票，澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）入稟提告。澳航行政總裁喬伊斯周二（9月5日）向公司董事局表示，他會提前2個月退休，即時離任，由財務總監哈德遜（Vanessa Hudson）接任行政總裁兼董事總經理。

喬伊斯加入澳航22年，2008年起出任行政總裁，他原定11月退休。他發聲明指，近日對澳航和過去事件的關注讓他清楚意識到，公司需要把重新開始列為優先事項，此情況下他能做的是提前退休，向哈德遜和新管理團隊交棒。澳航主席戈伊德（Richard Goyder）感謝喬伊斯在應對巨大挑戰時的領導能力，對於澳航來說今次轉變是充滿挑戰的時刻。他強調公司有重要的事要做，就是恢復公眾對澳航的信心，這是董事會的重點，也是哈德遜領導下管理層要做的事。

澳航最近的形象受重創，ACCC上周四（8月31日）指澳航去年曾出售多個已取消航班的機票。澳航周一（9月4日）指仍在審查ACCC的指控，完成後會發表更多評論，承認指控引起客戶、員工和廣大社區的嚴重擔憂。公司還稱，在ACCC採取法律行動前，公司聲譽已在多方面受嚴重打擊，需要時間來修復在澳洲人眼中的形象。